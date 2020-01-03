Elleriyle ördüğü berelerle yılbaşında Darüşşafakalı öğrencileri sevindirdi

Bugüne kadar gerçekleştirdiği bağışlarla Darüşşafaka Cemiyeti'nin 156 yıllık eğitimde fırsat eşitliği misyonuna destek veren Işıl Dilek, bu yıl okula başlayan öğrenciler için çok özel bir yeni yıl hediyesi hazırladı.

2012 yılından bu yana her yılbaşı öncesinde elleriyle ördüğü bereleri öğrencilere hediye eden Işıl Dilek, bu geleneği bu yıl da sürdürdü. Işıl Dilek, rengarenk bereleri soğuk kış günleri öncesinde Darüşşafaka'ya yeni başlayan 122 öğrenciye ulaştırdı.

Darüşşafaka'nın iyilik ve gönüllülük geleneğini simgeleyen bereleri takarak teşekkürlerini sunan çocukların mutluluğu, fotoğraf karelerine yansıdı.

2012 YILINDA REZİDANSA TAŞINDI

Yaşamının büyük bir bölümünü kalabalık bir çevrede geçiren Işıl Dilek, aslen İzmitli ve ev hanımı. 1999 Marmara Depremi'nden sonra yaşadığı kayıplar sonucu Ankara'ya taşınarak hayatını sürdürdü. 2012 yılında ise Darüşşafaka'ya destek olmak için Darüşşafaka Urla Rezidans'a yerleşti.

500'e yakın bağışçı yaşıyor

Darüşşafaka Cemiyeti, 22 yıldır devam ettirdiği ileri yaş bakım hizmetlerini bugün dört farklı rezidansında sürdürüyor. Bağışçılarının ileri yaşlarını güvenli ve konforlu bir ortamda geçirmelerini sağlamak amacıyla, ilk olarak 1997 yılında Yakacık Rezidans'ı hayata geçiren Darüşşafaka Cemiyeti, ardından Maltepe, Şenesenevler ve Urla Rezidansları'nı da hizmete açtı. Bugün Darüşşafaka'nın 156 yıllık deneyim ve geleneğine güvenerek Darüşşafaka Rezidansları'nda 500'e yakın bağışçı yaşıyor.