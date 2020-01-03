2019 Aralık ayı enflasyonu belli oluyor! Enflasyon rakamları bugün (3 Ocak) saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

Türkiye'de yaşayan milyonlarca memur ve emekli 2019 yılının son ayı olan Aralık ayında gerçekleşecek olan enflasyon rakamları için geri sayıma başlamış durumdalar. Bilindiği üzere maaşlara yapılacak zam miktarında en önemli etken enflasyon rakamları oluyor. Hal böyleyken, asgari ücret zammının açıklanmasının ardından gözler emekli ve memur zamlarına çevrilmişti. Bu noktada 3 Ocak tarihinde açıklanması beklenen enflasyon rakamlarına gözler çevrilmiş durumda. Peki, enflasyon rakamları yarın saat kaçta açıklanacak? 2019 Aralık Enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık…

ENFLASYON RAKAMLARI YARIN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Aralık 2019 enflasyon oranı TÜİK tarafından 3 Ocak 2020 Cuma (yarın) günü saat 10:00'da açıklanacak.

KASIM ENFLASYON ORANI NE KADARDI?

Enflasyon kasımda yüzde 0,38 artarken, yıllık bazda yüzde 10,56 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 0,38 yükselirken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,08 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,56, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 4,26 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,87, yurt içi üretici fiyatları yüzde 19,68 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,38 artarken, Yİ-ÜFE yüzde 0,08 azaldı.

TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,01, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,56 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2018'e göre yüzde 6,63, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 4,26 arttı.