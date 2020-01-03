Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, bakıma muhtaç ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı vatandaşların ailelerinden ayrılmamaları amacıyla ödenen ödenek her ay hesaplara yatırılıyor. Yeni yıla girmemizle birlikte 2020 evde bakım parası zam oranı merak ediliyor. 2020 yılında 2022 maaşı da denilen bakım maaşı 1.384 liradan, 1.457 liraya çıktı. Peki Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller belli oldu mu?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvuru yapması gereken engelli bireylerin yakınları hastanelerin sağlık kurullarından alacakları ağır engelli ibareli sağlık raporları ve yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması ile bu ücreti alabilmektedir. Haberimizin devamından evde bakım maaşlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.