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maaşı yatan iller hangileri? 2020 ne kadar oldu?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen maaşı yatan iller sorgulanmaya devam ediyor. Yeni yıla girmemizle birlikte 2020 evde bakım maaşlarına zam geldi. Evinde hasta, engelli ve yaşlı hastalara bakan 1. derecedeki aile yakınlarına ödenen ödenek ay ay yatırılıyor ve normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılıyor. Başkasının yardımına muhtaç ve bakımı üstlenemeyen vatandaşlara bakanlara bakım maaşından faydalanabiliyor. Peki yatan iller hangileri? İşte, yatan ve yatmayan iller hızlı sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 3.1.2020 15:28
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Evde bakım maaşı ne kadar oldu?

maaşı yatan iller hangileri? Sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, bakıma muhtaç ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı vatandaşların ailelerinden ayrılmamaları amacıyla ödenen ödenek her ay hesaplara yatırılıyor. Yeni yıla girmemizle birlikte 2020 evde bakım parası zam oranı merak ediliyor. 2020 yılında 2022 maaşı da denilen bakım maaşı 1.384 liradan, 1.457 liraya çıktı. Peki yatan iller hangileri? yatan ve yatmayan iller belli oldu mu?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvuru yapması gereken engelli bireylerin yakınları hastanelerin sağlık kurullarından alacakları ağır engelli ibareli sağlık raporları ve yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması ile bu ücreti alabilmektedir. Haberimizin devamından evde bakım maaşlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

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Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Evde bakım maaşı ne kadar oldu?
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