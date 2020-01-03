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Eyüpsultan’da doğaya katkı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.1.2020
Eyüpsultan’da doğaya katkı
İstanbul'da yaşanan fırtına nedeniyle kırılan ağaç dalları ve gövdeleri Eyüpsultan Belediyesi tarafından başlatılan geri dönüşüm çalışmaları ile öğütülüp gübre yapılıyor. Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kuruyan ve budanan ağaç dalları önce toplanıyor. Ardından dal öğütme makinesinde öğütülüyor. Ortaya çıkan talaşlar toprakla karıştırılıp gübre olarak park ve bahçelerde kullanılıyor. Ayrıca bu talaşlardan, park ve bahçelerde farklı renklere boyanarak bahçe süsü olarak da faydalanılabiliyor. Eyüpsultan cadde ve sokaklarında hem çevre hem de görüntü kirliliğine sebep olan ağaç dallarının, Eyüpsultan Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ağaç dalı öğütme ve parçalama makinesi ile sorun olmaktan çıkarılması amaçlanıyor.
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Eyüpsultan’da doğaya katkı
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