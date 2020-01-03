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Gümüşhane ve 'da ? Erzincan ve Gümüşhane'de okullar tatil olacak mı?

Yeni yılın ilk günleri ile birlikte olumsuz hava koşulları da etkisini göstermeye başladı. Özellikle son günlerde bazı illerimizde etkili olan kar ve sağanak yağış dolayısıyla öğrenciler ve velileri, yaşadıkları şehirde okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin Valilik açıklaması bekliyor. Yurdun çeşitli yerlerinde gözler Valiliklerden gelecek açıklamaya çevrilirken olumsuz hava koşulları dolayısıyla okulların tatil edilmesine yönelik beklentinin yüksek olduğu iller arasında Gümüşhane ve yer alıyor. İşte bu illerde yaşayanların merak ettiği Gümüşhane ve Erzincan’da sorusuna yönelik detaylar…

Giriş Tarihi: 3.1.2020 10:14
Gümüşhane ve Erzincan'da okullar tatil mi? Erzincan ve Gümüşhane'de okullar tatil olacak mı?


Gümüşhane, dün gece yarısı başlayan kar yağışının ardından yeni yılın ilk karlı sabahına uyandı. İlk merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken il genelinde 41 köy yolu ulaşıma kapatıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Erzincan'da ise bugün karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Beklentiye göre öğle saatlerinin ardından Erzincan ve Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır gibi çevre illerde kar yağışı söz konusu olacak. Hal böyle olunca vatandaşlar, Gümüşhane ve Erzincan'da okullar tatil mi sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan Gümüşhane ve Erzincan hava durumu bilgilerinin yanı sıra Valilik'ten okulların tatili edilip edilmediğine yönelik açıklama geldi mi sorusunun yanıtı.

GÜMÜŞHANE HAVA DURUMU

MGM verilerine göre Gümüşhane'de 03 Ocak 2020 Cuma günü çok bulutlu, sıcaklık 2, 04 Ocak 2020 Cumartesi günü çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

ERZİNCAN HAVA DURUMU

MGM verilerine göre Erzincan'da 03 Ocak 2020 Cuma günü çok bulutlu, sıcaklık 4, 04 Ocak 2020 Cumartesi günü çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

GÜMÜŞHANE VE ERZİNCAN'DA 3 OCAK BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Gümüşhane ve Erzincan Valilikleri tarafından 3 Ocak tarihinde okulların tatil edilip edilmediğine yönelik resmi açıklama yapılmadı. İlgili Valilikler tarafından konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığı takdirde, haberimizden detaylara ulaşabilirsiniz.

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Gümüşhane ve Erzincan'da okullar tatil mi? Erzincan ve Gümüşhane'de okullar tatil olacak mı?
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