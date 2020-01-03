Hac kuraları ne zaman hangi tarihlerde çekilecek? 2020 Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ön kayıtlarını tamamlayan binlerce Müslüman vatandaş internet üzerinden Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusuna yanıt arıyor. Gücü yetenin, ömründe bir kere Kâbe'ye gidip, oraya mahsus ibadetleri yapması İslam dinince tüm Müslümanlara farz kılınmıştır. Bu ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşların araştırma konusu haline gelen Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Diyanet İşleri 2020 hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte konu ile ilgili tüm detaylar…

2020 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre, 11 Kasım'da başlayan 2020 hac ön kayıtları 13 Aralık 2019 tarihinde sona erecek.

Bu tarihler arasında www.hac.gov.tr adresinde yayınlanacak ön kayıt linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla başvurular alınacak.

2020 yılı hac kurası 09 Ocak 2020 tarihinde çekilecektir. Hac kura sonuçları ise https://hacumre.diyanet.gov.tr/ internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.

HAC KESİN KAYITLAR NE ZAMAN?

Hac kesin kayıtları, 13-24 Ocak 2020'de her ilde yapılacak.

Umre Hizmetleri Daire Başkanı Yaşar Çapçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 yılı hac ön kayıt işlemlerinin 11 Kasım'da başladığını hatırlattı.

Bu yıl ilk defa kayıt yaptıracakların ilgili bankalara 25 lira ön kayıt ücreti yatırması gerektiğini aktaran Çapçı, daha sonra www.hac.gov.tr internet adresinde yayımlanacak linkten e-devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla ön kayıt yapılabileceğini söyledi.

HACI ADAYI SAYISI 2 MİLYONU AŞTI

Çapçı, bu yıl şu ana kadar ön kayıt ücretini yatıran 139 bin 657 kişiden 9 bin 503'ünün e-devlet kimlik doğrulama sistemi üzerinden ön kayıt işlemlerini tamamlamadığını vurgulayarak, vatandaşları ön kayıtlarını tamamlamaları konusunda uyardı.

Önceki yıllarda kaydı olup kesin kayıt hakkı elde edemeyen 2 milyon 137 bin 942 hacı adayının kayıt yenileme işlemlerinin Başkanlık tarafından otomatik yapıldığını dile getiren Çapçı, şöyle devam etti:

"Daha önceden kaydı olup da 2020'de hacca gitmek isteyen vatandaşlarımız kuraya gireceği il, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türünde değişiklik yapmak isterlerse mutlaka e-devlet sistemi üzerinden girip bu değişikliği 13 Aralık'a kadar yapmak zorundalar. Kişiler mesela eşiyle yazılmış ama sonrasında annesi, babası veya kızıyla gitmek istediği zaman hemen il ve ilçe müftülüklerine 13 Aralık'a kadar müracaat ederek kura birlikteliğini de sağlayabilecek. Bu işlem için herhangi bir ücret ödenmesine gerek yok. Kura birlikteliği sağlandığında bir aileden herkes değil sadece grup başı kuraya giriyor."