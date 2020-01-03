Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

Hatay’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 33 kişi gözaltına alındı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.1.2020 13:38
Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı
Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde Antakya, Reyhanlı ve Altınözü ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında toplam 150 kilo plaka (toz) esrar, 20 kilo kubar esrar, 115 bin adet Captagon hap, 1000 adet ecstasy hap ile 25 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahısların adliyedeki işlemleri devam ediyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN