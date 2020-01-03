Koca yürekli adama veda

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Altındağ'da önceki gün meydana gelen ve 4 kişinin ölümüne sebep olan yangının altından yürek burkan detaylar çıktı. Semih Aktaş ve 7 arkadaşının yılbaşı eğlencesi için toplandığı ve çıkan yangınla can pazarına dönüşen evdekileri kurtarmaya çalışan komşuları Rahmi Yozgat'ın (64) bedenini saran alevlere karşı büyük bir kahramanlık sergilediği ve canı pahasına gençleri alevlerin arasından çıkarmaya çalıştığı ortaya çıktı. Çocukları, yakınları, komşu ve sevenlerinden oluşan onlarca kişinin katılımıyla dün Ortaköy Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa verilen Yozgat'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu. Yangında ağır yaralanan Yozgat'ın eşi Fatma Yozgat'ın durumu ise ciddiyetini koruyor.