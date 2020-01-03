Meteoroloji'den peş peşe son dakika hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarıları geldi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Kar yağışı Marmara Bölgesi'nde etkisini giderek arttıracak! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul'un da bulunduğu birçok il için son dakika hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Ocak ayının ilk haftası itibari ile sıcaklıklarda hissedilir derecede düşüş yaşanırken, Doğu'da kar yağışı; Batı'da ise fırtına ve sağanak yağış gündelik hayatı olumsuz etkiliyor. Öyle ki, birçok ilde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar da tatil ediliyor. Meteoroloji de gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini açıklarken; önümüzdeki beş güne ilişkin hava durumu tahmin raporlarını resmi internet sitesi üzerinden paylaştı.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 3 OCAK

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Karaman, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güneydoğu Anadolu ve kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Mersin'in doğu ilçeleri ile Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerindeki yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Geçtiğimiz günlerde şehrin yüksek kesimlerinde görülen kar yağışı, ortaya güzel manzaralar çıkardı. Bu durumun akabinde ise, 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusu en çok araştırılanlar arasında öne çıkmaya başladı.

Haberimizin detaylarından, 3 Ocak 2020 Cuma günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir; önümüzdeki beş güne ilişkin il il sıcaklık değerlerini hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.