Meteoroloji’den son dakika kar yağışı uyarısı! Hafta sonu hava durumu tahminleri 3 Ocak 2019

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son hava durumu tahminlerine göre hafta sonundan itibaren birçok ilimiz yağışlı havanın etkisine girecek. Pazar günü başlaması beklenen kar yağışı ilk olarak Edirne'nin batı kesimlerinde etkisini gösterecek. Hafta sonu için plan yapan vatandaşlar Cumartesi ve Pazar günü hava nasıl olacak sorusunun yanıtın araştırıyor. Haberimizde, 3 Ocak Cuma günü ve Cumartesi Pazar günlerine ait hava durumu tahminlerine ulaşabilirsiniz.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ – KAR YAĞIŞI GELİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın doğu ilçeleri, Karaman, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İşte illerimize göre günlük ve saatlik hava durumu tahminleri...