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’den son dakika kar yağışı uyarısı! Hafta sonu tahminleri 3 Ocak 2019

Hafta sonu dışarıda plan yapanlar için son dakika uyarısı geldi. Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu tahminlerine göre, yurdun birçok kesiminde kar yağışı ve sağanak yağmur yağışı beklenirken, için de yoğun yağış uyarısı yapıldı. Pazar günü erken saatlerden itibaren kar yağışının ’den yurda giriş yapması bekleniyor. Öte yandan ’da başlayacak kar yağışı ile birlikte İstanbul’da da hava sıcaklıklarının düşmesi ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. İşte Meteoroloji’den gelen son dakika hava durumu uyarısına ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 3.1.2020 19:48 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 19:49
Meteoroloji’den son dakika kar yağışı uyarısı! Hafta sonu hava durumu tahminleri 3 Ocak 2019

Genel Müdürlüğü'nce yapılan son tahminlerine göre hafta sonundan itibaren birçok ilimiz yağışlı havanın etkisine girecek. Pazar günü başlaması beklenen kar yağışı ilk olarak Edirne'nin batı kesimlerinde etkisini gösterecek. Hafta sonu için plan yapan vatandaşlar Cumartesi ve Pazar günü hava nasıl olacak sorusunun yanıtın araştırıyor. Haberimizde, 3 Ocak Cuma günü ve Cumartesi Pazar günlerine ait hava durumu tahminlerine ulaşabilirsiniz.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ – KAR YAĞIŞI GELİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın doğu ilçeleri, Karaman, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İşte illerimize göre günlük ve saatlik hava durumu tahminleri...

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Meteoroloji’den son dakika kar yağışı uyarısı! Hafta sonu hava durumu tahminleri 3 Ocak 2019
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