Muş ve Bitlis'te okullar tatil mi? Bitlis ve Muş'ta okullar tatil olacak mı? Valilik açıklaması bekleniyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun bir bölümü kar yağışı etkisi altında. Ülke geneli parçalı bulutlu iken özellikle bazı illerde yaşanan kar yağışı vatandaşları etkiliyor. Bu durum veliler ve öğrenciler için ekstra bir durum yaratıyor. Okullar tatil mi sorusunu akıllara getiren kar yağışı sebebi ile araştırmalar hızlandı. Herkes kendi ilindeki son durumu öğrenmek istiyor. Özellikle Muş ve Bitlis'te yaşanan kar yağışı ve sağanak etkisi okullar bugün tatil mi sorusunu akıllara getirdi. Bu bağlamda; Muş ve Bitlis'te okullar tatil mi? Bitlis ve Muş'ta okullar tatil mi olacak? Valilik'ten açıklama bekleniyor...

MUŞ VE BİTLİS'TE OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?

Yaşanan hava koşulları sebebi ile vatandaşlar kendi illerinde konuya yönelik araştırma yapmaya başladılar. Sizlerde haberimizin içeriğinden Muş ve Bitlis iline yönelik hava durumunu öğrenebilir, konuya yönelik detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.