Son dakika haberi: Antalya'da akılalmaz olay! Kimse cesaret edemedi...

Antalya'nın Alanya ilçesinden gelen son dakika haberi akıllara durgunluk verecek türdendi. Yılbaşı gecesi pek çok vatandaşın yaptığı aracıyla yola çıkan Emre Gündoğan isimli vatandaş, bir süre sonra otomobilinin kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Aracın hurdaya döndüğü kazada içerde bulunan Emre Gündoğan itfaiye ekipleri tarafından yaralı şekilde otomobilden çıkarılarak hızla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gündoğan hastaneye girdiği andan itibaren teslim alan doktorlar gördükleri karşısında şoka uğradı. Hızla ameliyathaneye alınan yaralı adamın ameliyatına 2 itfaiye eri de katıldı. İşte akılalmaz son dakika haberine ilişkin tüm detaylar...