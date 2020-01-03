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Son dakika haberi: 'da akılalmaz olay! Kimse cesaret edemedi...

'dan gelen son dakika haberi duyanları şoka uğrattı. Yılbaşı gecesi otomobiliyle yolda seyreden isimli vatandaş hiç beklemediği anda dehşeti yaşadı. Otomobiliyle refüje çarpan Gündoğan hurdaya dönen otomobilden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmasının ardından ve kaldırıldı. Hastaneye ilk girdiği anda doktorlar gördükleri manzara karşısında şoka uğradı. Derhal ameliyata alınan Emre Gündoğan'ın ameliyatına 2 de katıldı. İşte akılalmaz son dakika haberine ilişkin tüm detaylar...

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.1.2020 21:41 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 21:43
Son dakika haberi: Antalya'da akılalmaz olay! Kimse cesaret edemedi...

Antalya'nın Alanya ilçesinden gelen son dakika haberi akıllara durgunluk verecek türdendi. Yılbaşı gecesi pek çok vatandaşın yaptığı aracıyla yola çıkan Emre Gündoğan isimli vatandaş, bir süre sonra otomobilinin kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Aracın hurdaya döndüğü kazada içerde bulunan Emre Gündoğan itfaiye ekipleri tarafından yaralı şekilde otomobilden çıkarılarak hızla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gündoğan hastaneye girdiği andan itibaren teslim alan doktorlar gördükleri karşısında şoka uğradı. Hızla ameliyathaneye alınan yaralı adamın ameliyatına 2 itfaiye eri de katıldı. İşte akılalmaz son dakika haberine ilişkin tüm detaylar...

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Son dakika haberi: Antalya'da akılalmaz olay! Kimse cesaret edemedi...
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