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sonuçları 2 Ocak açıklandı! Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama sayfası

Şans oyunu seven vatandaşlarımız tarafından her Perşembe günü merak, umut ve heyecanla beklenen çekiliş sonuçları tarafından bugün yapılan çekilişle şanslı numaraları açıkladı. 'nin 637. hafta çekilişini gerçekleştirdiği oyunda geçtiğimiz hafta 6 kazandıran numarayı doğru tahmin eden 1 kişi, 4 milyon 371 bin 324 bin Türk Lirası olan büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Diğer yandan talih oyunu sevenler bu hafta MPİ Süper Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı ile ilgili merak ettiklerini arama motorlarında yoğun şekilde araştırmaya devam ediyor. En güncel şans oyunu haber ve sonuçlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte 2 Ocak Milli Piyango Süper Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 3.1.2020 08:17 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 08:17
Süper Loto sonuçları 2 Ocak açıklandı! MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama sayfası

Şans oyunu seven vatandaşlarımızın her hafta olduğu gibi bu hafta da umutla ve heyecanla Süper Loto sonuçlarını ve kazandıran numaraların belirleneceği Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bugün yapılan olan çekilişi bekliyordu. MPİ tarafından 637. Hafta çekilişi yapılan oyunda geçtiğimiz hafta 6 kazandıran numarayı doğru tahmin eden 1 şanslı kişi hayallerini süsleyen büyük ikramiyeyi kazanmıştı. Öte yandan talih oyunu severler bu haftanın kazandıran numaralarını merak ederek Süper Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı ile ilgli detaylara arama motorları vasıtasıyla yoğun şekilde ulaşmaya çalışıyor. İşte 2 Ocak Milli Piyango Süper Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı ve merak edilen diğer tüm bilgiler…

SÜPER LOTO SONUÇLARI: 2 OCAK MİLLİ PİYANGO SÜPER LOTO SONUÇLARI VE HIZLI BİLET SORGULAMA EKRANI…

Milli Piyango İdaresi Süper Loto 2 Ocak 637. Hafta çekiliş sonuçlarına ilişkin tüm detaylar haberimizde bulabilirsiniz…

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Süper Loto sonuçları 2 Ocak açıklandı! MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama sayfası
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