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Yeni, kısa ve resimli ile sözleri yayınlandı! 2020 Anlamlı ve resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar

Yeni yılın ilk Cuma gününün mutluluğu ve huzuru yaşanıyor. Her hafta olduğu gibi bugün de, vatandaşlar en yeni, anlamlı ve resimli ile sevdiklerini hatırlamayı unutmuyor. Yakınları için birbirinden farklı görseller ile Hayırlı Cumalar mesajları arayan milyonlarca vatandaş, günün ilk saatlerinden itibaren araştırmalarını yapıyor. Haberimizde, kısa, uzun, yeni ve resimli Cuma mesajları ve sözleri görsellerine yer verirken; dualı ve ayetli resimleri de değerlendirebileceğiniz seçenekler arasına ekledik. 3 Ocak 2020 Cuma için eş, dost, akraba ve nicesine WhatsApp, Facebook, Instagram ya da çeşitli sosyal medya üzerinden gönderebileceğiniz görseller sabah.com.tr'de! İşte, birbirinden farklı, yazılı, ayetli ve yeni Cuma mesajları!

Giriş Tarihi: 3.1.2020 08:05 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 08:05
Yeni, kısa ve resimli Cuma mesajları ile sözleri yayınlandı! 2020 Anlamlı ve resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar

Hayırlı Cumalar... 2020 Ocak ayı ile beraber bir mübarek gününe girmenin daha huzuru ve mutluluğunu yaşamaktayız. Her zaman olduğu gibi, yine bugün de eller semaya açılacak, dualar ile ibadetler gerçekleştirilecek. Bu anlamlı günün huzurunu eş, dost, akraba ve sevdiklerine de yaşatmak, ulaştırmak isteyen milyonlarca vatandaş, kısa, uzun, yazılı, ayetli ve dualı seçenekleri ile resimli için araştırmalarını arama motorları üzerinde arttırdı. Günün ilk saatlerinden itibaren, tebrik mesajları hakkında araştırmalar bir hayli artış gösterdi. Gerek WhatsApp gerekse çeşitli sosyal medya platformları üzerinden göndermek için 2020 yeni, resimli Cuma mesajları ve sözleri araştıran Müslümanlar, yakınlarını hatırlayıp; hatırlatmak istiyor.

EN GÜZEL, ANLAMLI VE YENİ RESİMLİ CUMA MESAJLARI 3 OCAK 2020

Haberimizin detaylarından, birbirinden farklı seçenekleri ile yeni, anlamlı, kısa, uzun Cuma mesajları ve sözleri görsellerine ulaşabilir, dua ve ayet içerenlerini sevdiklerinize iletebilirsiniz.

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Yeni, kısa ve resimli Cuma mesajları ile sözleri yayınlandı! 2020 Anlamlı ve resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar
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