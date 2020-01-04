3D Yazıcıda üretilen implantla sağlığına kavuştu

Moldova'da 8 ay önce çalıştığı inşaattan düşen evli ve üç çocuk babası Ahmet Asan'ın (36) vücudunda ve kafatasında kırıklar oluştu.

Tedavisinin ardından memleketi Samsun'a dönen Asan, geçirdiği ameliyatlara bağlı olarak kafatasının sağ tarafında oluşan ezikliğin giderilmesi için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Üniversitenin medikal tasarım ve üretim merkezinde yapılan çalışma ile hastaya uygun olarak 3 boyutlu yazıcıdan titanyum kafatası parçası geliştirildi.

Hastanenin Beyin Cerrahi ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Dursun Türköz ve ekibince yapılan ameliyatla kafatası parçası, Asan'a uygulandı.

Türköz, kafatası kemik eksikliğinin giderilmesi olarak tanımlanan kranioplasti ameliyatının başarılı şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

"VATANDAŞLARIMIZIN YAŞAM KALİTELERİNİ ARTIRMAK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, METÜM'ün vücut yedek parçaları üretimine yönelik dünyada çok az benzeri bulunan bir merkez olduğunu vurguladı.

METÜM'ün kamuda medikal anlamda tasarımdan üretime hizmet eden ve sertifikalı üretim yapan tek merkez olduğuna işaret eden Erdöl, şunları dile getirdi:

Ahmet Asan ise ameliyattan önce kısıtlı hareket edebildiğini ve sürekli ağrıları olduğunu dile getirerek, ameliyattan sonra hareket kabiliyetinin arttığını, daha sağlıklı hale geldiğini söyledi.