Başıboş atlar, sürücülerin korkulu rüyası haline geldi

BUGÜN NELER OLDU

Başıboş bırakılan atların karayoluna çıkması nedeniyle neredeyse haftada bir meydana gelen trafik kazalarından biri de gece yarısı meydana geldi.E-87 karayolu üzerinde Aydın'dan Denizli istikametine gitmekte olan 20 AR 902 plakalı otomobil aniden yola çıkan atlara çarpınca kaza yaptı. Kazada yol ortasında kalan atlara bu defa arkadan gelmekte olan 09 VF 771 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonucu her iki otomobil de hurdaya dönerken araç içerisindeki sürücü ve yolcular kazayı hafif atlattı.Atların yol ortasında telef olması nedeniyle karayolunda trafik uzun süre kontrollü olarak verildi.Aydın-Denizli yolu üzeri Kocagür Mevkii'nde sürekli başıboş bırakılan atlardan kaynaklı bu tür kazaların meydana geldiğini belirten Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocagür'de yaşayan ve at alıp satan vatandaşların bu konuda duyarlı olmalarını istediler.