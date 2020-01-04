Boşandığı kocasının birlikte yaşadığı kadını öldürdü

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde Özlem G., boşandığı kocasının birlikte yaşadığı ileri sürülen Aynur Süngülü'yü tabanca ile vurarak öldürdü. Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hacıseyitali Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İstanbul'da yaşayan Özlem G., Seydişehir'e gelerek boşandığı eşi Tufan K.'nın birlikte yaşadığı Aynur Süngülü'nün evine gitti. Özlem G.'ye kapıyı Süngülü'nün kızı açtı. Eve giren Özlem G., yanında getirdiği tabanca ile Süngülü'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Süngülü boynuna ve ayağına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. Bu sırada evde bulunan Süngülü'nün komşusu da seken kurşunlarla elinden yaralandı. Polis, olay yerinden otomobille kaçan Özlem G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.