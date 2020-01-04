Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Böyle adres görülmedi! Kargo paketinde yer alan yol tarifi görenleri şaşkına çevirdi...

Böyle adres görülmedi! Kargo paketinde yer alan yol tarifi görenleri şaşkına çevirdi...

’de yaşanan olayda PTT şubesine gelen kargo paketinin üzerinde yer alan adres görenleri şaşkına çevirdi. Hiçbir mahalle, cadde veya sokak isminin olmadığı kargo paketi daha sonra göndericinin adresine geri iade edilmek zorunda kalındı. Önce şaşırtan sonra ise görevlileri güldüren bu olay sosyal medyada da paylaşımlar yapılmasına neden oldu. İşte hiçbir yerde görülmemiş o adres tarifi ve haberin diğer detayları…

Giriş Tarihi: 4.1.2020 15:22 Güncelleme Tarihi: 4.1.2020 15:30
Böyle adres görülmedi! Kargo paketinde yer alan yol tarifi görenleri şaşkına çevirdi...

Buldan ilçesinde meydana gelen olayda, adeta 'bir adres bu kadar' açık olabilirdi dedirtti. Buldan PTT'ye gelen kargo paketindeki adres görevlileri önce şaşırttı sonra güldürdü. Ankara Sincan'dan bir yayınevi tarafından alıcı Süleyman K.'ya bir kargo gönderildi.

Kargonun alıcı adres kısmını inceleyen görevliler 'adres olarak 'köyün girişinden direk gel, hiç sapma, orada cami var, oradan sola dön, direk gel, hiç sapma, son mahalleye gelene kadar gel, ikiye yol ayrılır, sağ sol var" yazısını görünce gözlerine inanamadı.

Yazıyı gören görevliler önce şaşırdı ardından gülmekten kendilerini alıkoyamadı. Hiçbir mahalle, cadde veya sokak isminin olmadığı kargo paketi daha sonra göndericinin adresine geri iade edildi.

Fahriye Evcen eski formuna kavuştu müthiş pozlar ardı ardına geldi! Fahriye Evcen'den yeni bir paylaşım daha...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Böyle adres görülmedi! Kargo paketinde yer alan yol tarifi görenleri şaşkına çevirdi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN