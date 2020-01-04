Eski eşinin sevgilisini öldürdü... Paylaşımı kan dondurdu
Konya' nın Seydişehir ilçesinde boşandığı eşinin birlikte yaşadığı ileri sürülen Aynur Süngülü'yü tabanca ile vurarak öldüren Özlem G.'yi yakalama çalışmaları sürüyor. Özlem G.'nin, olaydan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski eşinin ayakkabısının üzerine ayağıyla basarak, "Sana da sıra gelecek" diye yazdığı görüldü.
Giriş Tarihi: 4.1.2020 13:08Güncelleme Tarihi: 4.1.2020 13:09
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hacıseyitali Mahallesi 153065 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Özlem G., İstanbul'dan boşandığı eşi Tufan K.'nın birlikte yaşadığı Aynur Süngülü'nün evine geldi.