Haftanın BİM aktüel ürünler fırsatlarında dev indirim! 10 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi

BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Cuma günlerinin vazgeçilmez indirim fırsatını sunan mağazanın aktüel ürünler kataloğu yine göz dolduruyor. Özellikle ev hanımları '' Bu hafta BİM aktüel ürünleri kataloğu listesinde neler var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Mağazada uzun kuyruklar oluşturacak olan indirimli ürünler listesi dopdolu! 10 Ocak'tan itibaren geçerli olacak indirimde KVK garantisi altında 2 yıl garantili olarak satışa sunulan, 4,5G uyumlu, parmak izi okuyuculu, 64GB dahili hafızalı, 4GB ramlı, çift sim kart destekli, Android işletim sistemine sahip MEIZU Note 8 Cep Telefonu 1149 TL'den satışa sunulacak. Haberimizde, 10 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?

Katalogda beyaz eşyadan, giysiye, teknolojiden, tekstil ürünlerine varıncaya kadar yüzlerce üründe binlerce indirim fırsatı bulunuyor. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 10 Ocak BİM aktüel kataloğuna erişebilirsiniz.