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Haftanın aktüel ürünler fırsatlarında dev indirim! 10 Ocak ürünler kataloğu tam listesi

Yeni haftanın yayınlandı. Cuma gününden itibaren başlayacak olan aktüel ürünler listesi şok fırsatlarla müşterisinin karşısına çıkıyor. Beyaz eşyadan, teknolojiye, giyimden, çeyiz eşyalarına varıncaya kadar yüzlerce üründe indirim yer alıyor. Haftanın öne çıkanları ise hiç şüphesiz, Meızu marka akıllı cep telefonu ile KUMTEL marka cam set üstü ocak dikkat çekiyor. Her zaman kaliteli ve hesaplı alışverişlerin merkezi olan mağazanın aktüel ürünler indirimleri raflara dizilmeye başladı. Peki, bu hafta ürünler kataloğu içerisinde başka hangi ürünler bulunuyor? Sizler için derlediğimiz haberimizde, mağazanın aktüel ürünler kataloğu, indirim listesi, ürünlerin özellikleri ve fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 4.1.2020 12:45
Haftanın BİM aktüel ürünler fırsatlarında dev indirim! 10 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi

belli oldu. Cuma günlerinin vazgeçilmez indirim fırsatını sunan mağazanın aktüel ürünler kataloğu yine göz dolduruyor. Özellikle ev hanımları '' Bu hafta ürünleri kataloğu listesinde neler var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Mağazada uzun kuyruklar oluşturacak olan indirimli ürünler listesi dopdolu! 10 Ocak'tan itibaren geçerli olacak indirimde KVK garantisi altında 2 yıl garantili olarak satışa sunulan, 4,5G uyumlu, parmak izi okuyuculu, 64GB dahili hafızalı, 4GB ramlı, çift sim kart destekli, Android işletim sistemine sahip MEIZU Note 8 Cep Telefonu 1149 TL'den satışa sunulacak. Haberimizde, 10 Ocak 2020 kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?

Katalogda beyaz eşyadan, giysiye, teknolojiden, tekstil ürünlerine varıncaya kadar yüzlerce üründe binlerce indirim fırsatı bulunuyor. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla aktüel kataloğuna erişebilirsiniz.

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Haftanın BİM aktüel ürünler fırsatlarında dev indirim! 10 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi
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