İBB İstanbulluyu zamma boğdu

CHP'Lİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, seçim döneminde "İsrafa son vereceğiz, hayatı ucuzlatmak için gece gündüz çalışacağız" sloganları attı. Ancak göreve geldiklerinde İstanbulluya zam üstüne zam yaptı. İBB yönetimi spordan sanata, veterinerlik hizmetlerinden zabıta destek hizmetlerine kadar yaklaşık bin 500 kalem hizmete zammı yürürlüğe koydu. İlk 3 ayın içerisinde BELTUR'a yüzde 20, Halk Ekmek yüzde 40, Hamidiye Su'ya (19 litre) yüzde 22, bardak suya yüzde 50 zam yapıldı. Saatlik ücreti 2.5 TL olan bisiklet kiralamaları da 3.5 TL'ye yükseltildi. Abonelik ücreti ise 59 TL'den 99 TL'ye çıkartıldı. Seçimden önce "ücretsiz okul servisi" gibi vaatler veren CHP'li yönetim, okul servislerine yüzde 13 zam yaptı. İstanbul'da, taksi ve minibüs ücretleri de yüzde 25 oranında artırıldı. Şehir hatları İstinye - Çubuklu Arabalı Vapurları araç geçiş ücretlerine yüzde 20, Harem - Sirkeci araç geçiş ücretlerine de yüzde 10 artış uygulanması kararları alındı. Seçim döneminde öğrencilerin, 25 yaş ve altı gençlerin, öğretmenlerin yüzde 40 daha ucuz kullanacağı ve faydalanacağı belirtilen şehir tiyatroları da zamlandı. Tiyatro gösterimi, prova ve ekipman hizmetleri yüzde 14 zamlandı. Mezar ve cenaze hizmetlerine 500 ila 4 bin arasında zam yapılırken, Darülaceze hizmetleri için de yüzde 15 artış kararı alındı.

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