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hızlı bilet sorgulama işlemi! 2020 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ sıralı tam liste ve kazanan numaralar

çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık 2019 öğle saatlerinde başlanan çekiliş, akşam saatler 20.45’i gösterdiğinde sonuçlandı ve kazanan numaralar belli oldu. 1 Milyon TL, 8 Milyon TL, 80 Milyon TL ve amorti kazanan rakamları vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. Hal böyleyken pek çok vatandaş ‘, tam liste ve hızlı bilet sorgulama ekranı’ aratmalarını gerçekleştiriyor. 2020 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 1358490 numaralı bilete çıkarken büyük ikramiye İstanbul, Bursa, İzmir ve Gaziantep’e gitti. MPİ sıralı ve tam liste kazandıran numaralar ile Milli Piyango bilet sorgulama motoru için yine en doğru adres yine Sabah.com.tr oldu. 31 Aralık 2019 Milli Piyango sonuçları bilet sorgula motoru ile biletinizdeki numaraları yazarak size çıkan ikramiye miktarını kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz. Haberimizden, MPİ sıralı ve tam liste bilgileri ile beraber 31 Aralık Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı ile biletinize çıkan ikramiye tutarını öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 4.1.2020 08:38 Güncelleme Tarihi: 4.1.2020 08:38
Milli Piyango hızlı bilet sorgulama işlemi! 2020 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ sıralı tam liste ve kazanan numaralar

İdaresi tarafından her yılbaşı gerçekleştirilen büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık 20.45'de sonuçlandı. Amorti, 1 Milyon TL, 8 Milyon TL ve 80 Milyon TL büyük ikramiye kazanan numaralar belli olurken, konuyla ilgili vatandaşların araştırmaları da hız kesmeden devam ediyor. Büyük ikramiyeyi kazanan iki kişi paralarını alırken, henüz diğer kazananlar çıkmadı. Bu noktada MPİ sıralı liste ve hızlı bilet sorgulamak isteyen vatandaşlar, Milli Piyango bilet sorgulama işlemini gerçekleştirmek için en doğru adresteler! 31 Aralık 2019 bilet sorgula motoru ile biletinizdeki numaraları yazarak size çıkan ikramiye miktarını kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz. Haberimizden, MPİ sıralı ve tam liste bilgileri ile beraber 31 Aralık Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı ile biletinize çıkan ikramiye tutarını öğrenebilirsiniz.

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Milli Piyango hızlı bilet sorgulama işlemi! 2020 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ sıralı tam liste ve kazanan numaralar
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