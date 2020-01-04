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Sokak savaşının nedeni uyuşturucu hesaplaşması

Giriş Tarihi: 4.1.2020
Sokak savaşının nedeni uyuşturucu hesaplaşması
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, çarşamba gecesi bir grup, cadde üzerinde pusu kurarak bir otomobili beklemeye başladı. Bu sırada sokaktan çıkan beyaz renkli otomobili gören grup, tabancaları art arda ateşledi. Saldırıya uğrayan otomobilin sürücüsü hızını artırarak bölgeden uzaklaşırken, tesadüfen caddeden geçen motorlu kurye Sadullah Serkan Kara (32) ve bir başka otomobilde bulunan Lokman Çakır (40), grubun açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Kameraların incelenmesi sonucu önceki gün yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinde çatışmanın uyuşturucu satışı anlaşmazlığı yüzünden çıktığı belirtildi. Soruşturmayı genişleten ekipler, dün sabah 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin sorguları devam ediyor. DHA
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Sokak savaşının nedeni uyuşturucu hesaplaşması
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