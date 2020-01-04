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: En acı teşhisi babası yaptı! 17 gündür aranıyordu

’nın Manavgat ilçesinden gelen haberi yürekleri burktu. 17 gündür kayıp olarak aranan ’in cesedini sabah saatlerinde ırmak kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar fark etti. Hemen ardından bölgede bulunan güvenlik ekiplerine haber verildi. Irmakta cesedi bulunan 22 yaşındaki Abdullah Yiğit’in babası gözyaşlarına boğuldu. Edinilen bilgiye göre Abdullah Yiğit'i, babası kolundaki Türk bayrağı dövmesinden teşhis etti. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 4.1.2020 11:09 Güncelleme Tarihi: 4.1.2020 11:12
Son dakika: En acı teşhisi babası yaptı! 17 gündür aranıyordu

haberine göre, Manavgat Irmağı'nda dün bulunan erkek cesedinin 17 gündür kayıp olarak aranan 'e (22) ait olduğu tespit edildi. Abdullah Yiğit'i, babası kolundaki Türk bayrağı dövmesinden teşhis etti.

ELİNDEKİ TÜRK BAYRAĞI DÖVMESİNDEN TEŞHİS EDEBİLDİLER

Manavgat Irmağı kıyısında dün saat 10.00 sıralarında ağaca takılı erkek cesedini fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Dalgıç ekipleri, tekneyle ırmağa açılarak cesedi karaya çıkardı. Yapılan incelemenin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Son dakika: En acı teşhisi babası yaptı! 17 gündür aranıyordu
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