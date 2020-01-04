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Son dakika haberi: İzmir'de korkutan ! 'da hissedildi... ve AFAD son depremler listesi

ve Afet ve tarafından yayımlanan son depremler listesi verilerine göre İzmir'de saat 01.11'de yerin kilometre 16.2 kilometre derinliğinde bir sarsıntı meydana geldi. Son dakika haberine göre başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar depremin ardından korku ve panik yaşadı. İşte Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan son depremler listesi verilerine göre son dakika gelişmesiyle ilgili tüm bilgiler...

Giriş Tarihi: 5.1.2020 01:28 Güncelleme Tarihi: 5.1.2020 01:35
Son dakika haberi: İzmir'de korkutan deprem! İstanbul'da hissedildi... Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından sürekli olarak güncellenerek en güncel gelişmeleri kamuoyuna aktarıldığı son depremler listesi verilerine göre İzmir'de saat 1.11'de yerin kilometre 16.2 kilometre derinliğinde bir son dakika depremi meydana geldi. Başta İstanbul olmak üzere merkez üssüne yakın bölgelerde bulunan il ve ilçelerdeki yerleşim yerlerinde yaşayanlar korku ve panik yaşadı. İşte son dakika deprem gelişmesine ilişkin detaylar...

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Son dakika haberi: İzmir'de korkutan deprem! İstanbul'da hissedildi... Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
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