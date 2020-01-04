Son dakika haberi: İzmir'de korkutan deprem! İstanbul'da hissedildi... Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından sürekli olarak güncellenerek en güncel gelişmeleri kamuoyuna aktarıldığı son depremler listesi verilerine göre İzmir'de saat 1.11'de yerin kilometre 16.2 kilometre derinliğinde bir son dakika depremi meydana geldi. Başta İstanbul olmak üzere merkez üssüne yakın bölgelerde bulunan il ve ilçelerdeki yerleşim yerlerinde yaşayanlar korku ve panik yaşadı. İşte son dakika deprem gelişmesine ilişkin detaylar...