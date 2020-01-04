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güncel liste! 4 Ocak Kandilli ve verilerine göre "Deprem mi oldu?"

ve tarafından anlık olarak paylaşılmakta olan gün içerisinde en çok araştırılan ve takip edilen konular arasında yerini alıyor. Ülkemizde ve dünyanın bir çok yerinde ufak çaplı da olsa yaşanmakta olan sarsıntılar vatandaşları tedirgin ederken geçtiğimiz akşam Akdeniz’de yaşanan 3.3 büyüklüğündeki sarsıntı AFAD tarafından açıklandı. Genel olarak 3 ve üzerindeki şiddetlerde yaşanan sarsıntıların hissedildiği bilinse de internet üzerinde “” şeklinde araştırmalar sürüyor. Peki, 4 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD internet sitesinde yer alan son depremler hangileri? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 4.1.2020 08:57
Son depremler güncel liste! 4 Ocak Kandilli ve Afad verilerine göre Deprem mi oldu?

Gün içerisinde yoğun olarak araştırılmakta olan son depremler listesine ulaşmanız adına sabah.com.tr olarak sizlere en güncel ve güvenilir olarak takip edebileceğiniz bu içeriğimizi hazırladık. Yurtta ve hatta tüm dünyada yaşanmakta olan sarsıntılar insanların tedirgin olmasına neden olmaya devam ediyor. Gün içerisinde aslında hissedilmeyen ancak devamlı yaşanmakta olan sarsıntıları AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri vatandaşlarla paylaşıyor. Peki, son dakika deprem mi oldu? Haberimizin içeriğinden güncel olarak yaşanan son depremler listesine ulaşabilirsiniz…

SON DEPREMLER LİSTESİ! 4 OCAK 2020

Haberimizin devamından AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel son depremler listesine erişebilir tüm son dakika gelişmelerini güvenilir olarak takip edebilirsiniz...

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Son depremler güncel liste! 4 Ocak Kandilli ve Afad verilerine göre "Deprem mi oldu?"
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