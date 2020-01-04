Son depremler güncel liste! 4 Ocak Kandilli ve Afad verilerine göre "Deprem mi oldu?"

Gün içerisinde yoğun olarak araştırılmakta olan son depremler listesine ulaşmanız adına sabah.com.tr olarak sizlere en güncel ve güvenilir olarak takip edebileceğiniz bu içeriğimizi hazırladık. Yurtta ve hatta tüm dünyada yaşanmakta olan sarsıntılar insanların tedirgin olmasına neden olmaya devam ediyor. Gün içerisinde aslında hissedilmeyen ancak devamlı yaşanmakta olan sarsıntıları AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri vatandaşlarla paylaşıyor. Peki, son dakika deprem mi oldu? Haberimizin içeriğinden güncel olarak yaşanan son depremler listesine ulaşabilirsiniz…

SON DEPREMLER LİSTESİ! 4 OCAK 2020

Haberimizin devamından AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel son depremler listesine erişebilir tüm son dakika gelişmelerini güvenilir olarak takip edebilirsiniz...