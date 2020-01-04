Van’da uyuşturucuya geçit verilmedi

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yeni gelişmeler yaşandı.

77 KİLO 473 GRAM EROİN

Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Başkale Grup Amirliği ekiplerince Hakkari – Van Karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilen Ankara plakalı bir kamyonet durduruldu. Kamyonette narkotik madde arama köpeği Lina ile arama yapıldı. Aramada, aracın bagajında bulunan 3 adet çuval içerisinde 150 paket halinde toplam 77 kilo 473 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak E.Ö. isimli şüpheli 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.