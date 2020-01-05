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10 yıldır aranıyordu, özel ekip yakaladı!

'da hakkında kesinleşmiş 42 yıl 3 ay 13 gün hapis cezası bulunan ve 10 yıldır aranan şüpheliyi kurulan özel ekip yakaladı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.1.2020 16:45 Güncelleme Tarihi: 5.1.2020 16:48
10 yıldır aranıyordu, özel ekip yakaladı!

Edinilen bilgiye göre, "dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, noterde sahte imza sirküleri onaylatma, sahte nüfus cüzdanı kullanmak, memura yalan beyanda bulunmak, sahte sürücü belgesi ve sahte ikamet belgesi düzenleme" suçlarından 48 dosyada 42 yıl 3 ay 13 gün kesinleşmiş 42 yıl 3 ay 13 gün hapis cezası bulunan A.T.'yi yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, özel ekip kurdu.

KARDEŞİNE AİT SAHTE KİMLİK ÇIKTI

10 yıldır aranan ve 53 bin 253 TL adli para cezası bulunan şüpheli, Aranan Büro Amirliği ekipleri tarafından 10 gün içerisinde Osmangazi'ye bağlı Maksem Mahallesi Çinkolu Kahve Sokak üzerinde yakalandı. Üzerinden kardeşine ait sahte kimlik çıkan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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