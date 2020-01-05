Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > 42 yıl hapse mahkum olmuştu...10 yıldır aranıyordu, özel ekip yakaladı

42 yıl hapse mahkum olmuştu...10 yıldır aranıyordu, özel ekip yakaladı

Resmi belgede sahtecilik konusunda adeta uzman olan profesyonel dolandırıcı 'da süzenlenen şok bir operasyonla kıskıvrak yakalandı. 48 dosyadan hakkında kesinleşmiş 42 yıl 3 ay 13 gün hapis cezası bulunan ve 10 yıldır aranan şüpheliyi kurulan özel ekip yakaladı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.1.2020 16:42 Güncelleme Tarihi: 5.1.2020 16:51
42 yıl hapse mahkum olmuştu...10 yıldır aranıyordu, özel ekip yakaladı

Edinilen bilgiye göre, "dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, noterde sahte imza sirküleri onaylatma, sahte nüfus cüzdanı kullanmak, memura yalan beyanda bulunmak, sahte sürücü belgesi ve sahte ikamet belgesi düzenleme" suçlarından 48 dosyada 42 yıl 3 ay 13 gün kesinleşmiş 42 yıl 3 ay 13 gün hapis cezası bulunan A.T.'yi yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, özel ekip kurdu.

KAHVE SOKAK'TA YAKALANDI

10 yıldır aranan ve 53 bin 253 TL adli para cezası bulunan şüpheli, Aranan Büro Amirliği ekipleri tarafından 10 gün içerisinde Osmangazi'ye bağlı Maksem Mahallesi Çinkolu Kahve Sokak üzerinde yakalandı.

Araziyi dublörle alan dolandırıcıların foyası satışta ortaya çıktı

SAHTE KİMLİK!

Üzerinden kardeşine ait sahte kimlik çıkan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
42 yıl hapse mahkum olmuştu...10 yıldır aranıyordu, özel ekip yakaladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN