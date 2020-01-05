5 çocuklu kadının intikam baskını

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Hacıseyitali Mahallesi'ndeki önceki akşam meydana gelen cinayet kan dondurdu. İddiaya göre Kocaeli'nde yaşayan Tufan Karabulak, bir süre önce 5 çocuğunun annesi Özlem Karabulak'ı (43) terk ederek, Seydişehir'de oturan Aynur Süngülü (34) ile yaşamaya başladı. Özlem Karabulak da bunun üzerine 4 çocuğunu yanına alarak Kocaeli'ne taşındı. Boşanma davası da açan kadın, çarşamba günü 6 yaşındaki kızı rahatsızlanınca, kızının hastanede yattığı fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak "O metresiyle hayat sürsün biz çabalayalım" diye yazdı. Karabulak, daha sonra Kocaeli'nden yola çıkıp, eşinin sevgilisiyle birlikte yaşadığı Seydişehir'e geldi. Özlem Karabulak, Aynur Süngülü'nün yaşadığı evi basıp kapıyı açan Aynur Süngülü'ye tabancayla ateş açtı. Bacaklarına ve boynuna 4 kurşun isabet eden Süngülü hayatını kaybetti. Evde kocasını bulamayan kadın cinayetten sonra kaçtı. Özlem Karabulak cinayetten sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşinin ayakkabısının üzerine ayağıyla basarak, 'Sana da sıra gelecek' notunu düştüğü görüldü. Karabulak'ın bu paylaşımdan bir süre sonra da, 'Ben bir tek seni sevdim. 'Kızlarına bak' dedim. Canlarım sizleri çok seviyorum' notunu paylaştığı belirlendi. Cinayetin ardından bir taksiye binerek kaçtığı belirlenen Özlem Karabulak dün Kocaeli'nde yakalandı.

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