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Aldatılan kocadan pususu

Arnavutköy’de cezaevinden çıkan İbrahim Y., eşi Aynur Y.’nin sosyal medyadan Murat Olgun ile görüştüğünü öğrendi. İbrahim Y., ikiliyi ormanda buluşturup kurşun yağdırdı. Olgun olay yerinde, Aynur Y. ise kayınbiraderinin kullandığı araç yapınca öldü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Giriş Tarihi: 5.1.2020
Aldatılan kocadan cinayet pususu
İstanbul Arnavutköy'de meydana gelen olayda kısa bir süre önce cezaevinden çıkan İbrahim Y., eşi Aynur Y.'nin sosyal medya hesabından Murat Olgun ile mesajlaştığını gördü. Aldatıldığını düşünen İbrahim Y., eşine zorla Olgunla ormanlık alanda randevulaştırdı.
Önceki gün saat 19.30 sıralarında Arnavutköy Şamlar Tabiat Parkı'nda buluşma gerçekleşti. Silahla olay yerine giden İbrahim Y., ikiliye kurşun yağdırdı. Olgun olay yerinde öldü. İbrahim Y., "Gel ben cinayet işledim" diyerek ağabeyi Hamdullah Y.'yi aradı. Ağabey olay yerine gelip yengesini hastaneye yetiştirmek istedi, ancak yolda kaza yaptı. Kazadan yara almadan kurtulan Hamdullah Y.'nin, çağırdığı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Aynur Y. hayatını kaybetti. Genç kadının vücuduna 5 kurşun isabet ettiği ortaya çıktı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR
Hamdullah Y.'nin ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Murat Olgun'un cansız bedenini ormanlık alanda buldu. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheliyi her yerde arıyor.
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Aldatılan kocadan cinayet pususu
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