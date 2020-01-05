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Amca yeğen kavgasında kan aktı: 1 yaralı

’da amca ile yeğeni arasında çıkan kavgada yeğen, amcasını vurdu. Yaralı amca, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Amcasını yaralayan zanlı güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.1.2020 11:47 Güncelleme Tarihi: 5.1.2020 11:53
Amca yeğen kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Olay, Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, amca ile yeğeni arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İsmi öğrenilemeyen yeğen, amcasını silahla yaraladı.

YEĞEN GÖZALTINDA

Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Amcasını yaralayan zanlı güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Amca yeğen kavgasında kan aktı: 1 yaralı
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