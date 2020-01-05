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Ayrılığından sorumlu tuttuğu kadını öldürdü!

'nın Seydişehir ilçesinde boşandığı eşiyle birlikte yaşadığı iddia edilen kadını öldürüp, sosyal medya hesabından eski kocasının ayakkabısına basarak çektiği fotoğrafı "Sana da sıra gelecek" diye paylaşan cinayet zanlısı kadın, Kocaeli'de yakalandıktan sonra Konya'ya getirildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.1.2020 11:25 Güncelleme Tarihi: 5.1.2020 11:30
Ayrılığından sorumlu tuttuğu kadını öldürdü!

Olay, 3 Ocak tarihinde saat 18.30 sıralarında Seydişehir ilçesi Hacıseyitali Mahallesi 202. Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki çocuk annesi Özlem G., kocası T.K.'den boşandıktan sonra Seydişehir'den ayrılarak İstanbul'da yaşamaya başladı. Özlem G., kocasının kendisinden ayrılış sebebinin Aynur Süngülü yüzünden olduğunu düşünerek telefonla Aynur Süngülü'yü aradı ve ikili arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine Aynur Süngülü'nün Özlem G.'den şikayetçi olduğu öğrenildi. Şüpheli Özlem G., bir süre sonra tekrar Seydişehir'e gelerek boşandığı kocası T.K.'nin birlikte yaşadığı iddia edilen Aynur Süngülü'nün evine gitti. Özlem G., çaldığı kapının açılmasının ardından eve girerek tartıştığı Aynur Süngülü'ye yanında getirdiği tabancayla ateş etmeye başladı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Aynur Süngülü olay yerinde hayatını kaybetti.

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Ayrılığından sorumlu tuttuğu kadını öldürdü!
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