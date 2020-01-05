Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas İstanbul turunda! Balat’ta akide Boğaz’da balık

BUGÜN NELER OLDU

Hollywood yıldızları Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas, evliliklerinin 20'nci yılını İstanbul tatiliyle kutluyor. Önceki akşam İstanbul'a gelen Zeta-Jones ve Michael Douglas çiftinin çocukları Dylan (19) ve Carys (16) rehber eşliğinde İstanbul'un tarihi mekânlarından Sultanahmet Meydanı'nı gezdi. İki kardeş Yılanlı Sütun ve Dikilitaş'ı yakından inceledi. Kardeşler daha sonra Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret etti. Douglas ve eşi Zeta-Jones ise 2000'li yılların başında UNESCO tarafından "Somut Kültürel Miras" listesine dâhil edilen ve 1879 yılından bu yana aynı çatı altında faaliyet gösteren Balat Merkez Şekercisi'ne gitti. Babasının da şekerci olduğu öğrenilen Zeta-Jones akide şekerini beğenip satın aldı. Çift yemek için Ulus'taki Sunset'i tercih etmişlerdi. Ancak gazetecilerin orada olduğunu öğrenen ünlü çift rotayı Bebek'e çevirdi. Bebek Balıkçısı'nda yemek yiyen çifte 6 garson ve bir şef hizmet verdi. Yemeğin ardından çifti 'Lady' isimli özel bir tekne ile Boğaz turu yaptı.