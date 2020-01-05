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dijitalde de birinci

Giriş Tarihi: 5.1.2020
Hercai dijitalde de birinci
Cuma günleri televizyonun en çok izlenen dizisi Hercai, 2019'un "dijitalde en çok takipçi kazanan ve en çok konuşulan dizisi" oldu. Önceki akşam yeni bölüm yayınlanmamasına rağmen, izleyiciler hep birlikte Hercai yayın günü yayın saatinde organize olup daha önceden seçtikleri 4.bölümü izleyip belirledikleri etikete paylaşımda bulundular. Hercai hayranları, önümüzdeki hafta Cuma günü bu dünyada eşi benzeri görülmemiş çılgınlığı bir kez daha gerçekleştirmek üzere sosyal medya üzerinden sözleştiler. Gelen yoğun istek üzerine gecenin ilerleyen saatlerinde Hercai'nin yapımcısı Banu Akdeniz de hayranlarla konuşarak diziyle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.
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Hercai dijitalde de birinci
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