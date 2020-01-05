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’nda bufalo boynuzu ele geçirildi

Giriş Tarihi: 5.1.2020
İstanbul Havalimanı’nda bufalo boynuzu ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda, yurda kaçak sokulmak istenen 77 adet bufalo boynuzu ele geçirildi. Uganda'nın Entebbe kentinden uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen iki Türk yolcu, "Gümrüğe tabi eşyam yoktur" anlamına gelen "yeşil hattı" kullanarak, giriş yapmak üzereyken gümrük muhafaza ekipleri tarafından durduruldu. X-ray taramasına tabi tutulan yolcuların valizlerinde 77 bufalo boynuzu bulundu. Yurda kaçak sokulmak istenen boynuzların değerinin 310 bin lira olduğu belirtildi. Bufalo boynuzları, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.
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İstanbul Havalimanı’nda bufalo boynuzu ele geçirildi
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