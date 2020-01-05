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su birikintisi içerisinde mahsur kaldı

'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkisini göstermeye başladı. Ayazağa-Cendere Caddesinde suda mahsur kalan ise kurtarılmayı bekledi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.1.2020 06:59 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 07:01
Lüks otomobil su birikintisi içerisinde mahsur kaldı
İstanbul'da etkisini gösteren yağmur kent genelinde su birikintilerinin olmasına neden oldu. Bundan dolayı Sarıyer'deki Ayazağa - Cendere Caddesi Kemerburgaz istikametinde lüks otomobil seyir halinde iken su birikintisi içerisinde kalarak yoluna devam edemedi.

Caddede biriken sudan dolayı yoluna devam edemeyen lüks otomobil sürücüsü durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbarı alan polis ekipleri, su biriken caddeye çekici göndererek aracın alınması için çalışma başlattı.

Yağmur gece vakti boyunca etkisini sürdürmeye devam etti.
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Lüks otomobil su birikintisi içerisinde mahsur kaldı
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