Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve fırtına, kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Bu hafta itibarı ile ülke genelinde yeni bir yağışlı hava dalgası etkisini gösterecek! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul'un da bulunduğu birçok il için son dakika hava durumu ile fırtına, sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Ocak ayının ilk haftası geride kalırken, sıcaklıklarda hissedilir derecede düşüş düşüş yaşanıyor. Doğu'da kar yağışı; Batı'da ise yer yer kuvvetli sağanak yağış gündelik hayatı oldukça olumsuz etkiliyor. Meteoroloji de gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini açıklarken; yarından itibaren yeni bir yağışlı sistemin ülke genelinde etkisini göstereceğini bildirdi.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 5 OCAK 2020 PAZAR

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Konya, Karaman, Sivas, Giresun ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren Muğla'nın kıyı kesimlerinde, gece saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Geçtiğimiz günlerde şehrin yüksek kesimlerinde görülen kar yağışı, ortaya güzel manzaralar çıkarmıştı. Bu durumun ardından da, 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusu en çok araştırılanlar arasında öne çıkmaya başladı.

Haberimizin detaylarından, 5 Ocak 2020 Pazar günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve fırtına, kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir; il il sıcaklık değerlerini hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz