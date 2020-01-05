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'den son dakika ve fırtına, kar yağışı uyarısı geldi! 'a kar ne zaman yağacak?

Genel Müdürlüğü'nden yurt genelinde birçok ili ilgilendiren son dakika ve sağanak ile kar yağışı uyarıları geldi. Ocak ayının ilk haftası geride kalırken, Doğu'da kar yağışı günden güne etkisini arttırmaya devam ediyor. Batı'da ise sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Bu bağlamda da 'Hava durumu bugün nasıl olacak?' sorusunun cevabı oldukça merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık tahminlerini açıklarken, fırtına, sağanak ve kar yağışı konusunda da art arda uyarılarda bulundu. MGM, yeni hafta ile beraber ülke genelinde yeni bir yağışlı hava dalgasının etkili olacağını bildirdi. Öte yandan, 'un yüksek kesimleri haricinde şehir genelinde kar yağışının henüz görülmemesi de vatandaşların merakını bir hayli arttırıyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarıları ile İstanbul ve il il sıcaklık değerleri...

Giriş Tarihi: 5.1.2020 10:24 Güncelleme Tarihi: 5.1.2020 10:35
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve fırtına, kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Bu hafta itibarı ile ülke genelinde yeni bir yağışlı hava dalgası etkisini gösterecek! Genel Müdürlüğü'nden 'un da bulunduğu birçok il için son dakika ile fırtına, sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Ocak ayının ilk haftası geride kalırken, sıcaklıklarda hissedilir derecede düşüş düşüş yaşanıyor. Doğu'da kar yağışı; Batı'da ise yer yer kuvvetli sağanak yağış gündelik hayatı oldukça olumsuz etkiliyor. Meteoroloji de gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini açıklarken; yarından itibaren yeni bir yağışlı sistemin ülke genelinde etkisini göstereceğini bildirdi.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 5 OCAK 2020 PAZAR

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Konya, Karaman, Sivas, Giresun ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren Muğla'nın kıyı kesimlerinde, gece saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Geçtiğimiz günlerde şehrin yüksek kesimlerinde görülen kar yağışı, ortaya güzel manzaralar çıkarmıştı. Bu durumun ardından da, 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusu en çok araştırılanlar arasında öne çıkmaya başladı.

Haberimizin detaylarından, 5 Ocak 2020 Pazar günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve fırtına, kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir; il il sıcaklık değerlerini hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve fırtına, kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
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