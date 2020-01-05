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'den sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! başta olmak üzere o illerde yaşayanlar dikkat

Genel Müdürlüğü tarafından yeni haftaya ilişkin raporu olarak yayınlanırken, başta olmak üzere tüm yurt geneli için de sağanak ve kar yağışı uyarıları geldi. Ocak ayının ilk haftasını geride bırakılırken, doğu bölgelerimizde kar yağışı etkisini arttırmış, batıyı ise sağanak yağışlar etkisi altına almayı başarmıştı. Hal böyleyken, gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında ‘Hava durumu bugün nasıl olacak?’ sorusu yer alıyor. MGM’den tarafından paylaşılan yeni hafta raporuna göre ise, Marmara bölgesinde yoğun kar yağışları görüleceği belirtti. Peki, İstanbul’da hava nasıl olacak? Sabah.com.tr olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 6 Ocak 2020 Pazartesi hava durumu raporunu sizlerle paylaştık. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 6.1.2020 07:30 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 07:43
Meteoroloji'den son dakika sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul başta olmak üzere o illerde yaşayanlar dikkat

Genel Müdürlüğü'nden önümüzdeki 5 güne ilişkin raporu yayınlanırken, uyarıları da ardı ardına geldi. Ocak ayının gelmesi ile birlikte yurdun batı kesimlerinde sağanak yağışlı havalar, doğu kesimlerinde ise kar yağışı etkisini gösteriyor. Hal böyleyken, vatandaşlar özellikle sabah saatlerinde 'Bugün hava nasıl olacak, kar yağacak mı?' aratmalarını gerçekleştiriyorlar. MGM yeni haftaya ilişkin yayınladığı raporda, yeni hafta ile birlikte ülke genelinde yağışlı hava dalgasının görüleceğini belirtirken, 'un yüksek kesimleri haricinde şehir genelinde kar yağışının henüz görülmemesi vatandaşların merakını bir hayli arttırıyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarıları ile İstanbul ve il il sıcaklık değerleri...

HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 6 OCAK 2020 PAZARTESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yeni haftanın raporuna göre, yurdun batı kesimleri sağanak ve kar yağışına teslim olacak. Doğu kesimlerinde hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı ise aynı şekilde etkisini devam ettirecek. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte bu sorunun yanıtı…

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Meteoroloji'den son dakika sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul başta olmak üzere o illerde yaşayanlar dikkat
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