MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA! MPİ yılbaşı 2020 çekilişi bilet sorgulama işlemi nasıl yapılır? MPİ sonuçları ve kazananlar listesi

Milli Piyango İdaresi tarafından her yılbaşı gerçekleştirilen büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık 20.45'de sonuçlandı. Amorti, 1 Milyon TL, 8 Milyon TL ve 80 Milyon TL büyük ikramiye kazanan numaralar belli olurken, konuyla ilgili vatandaşların araştırmaları da hız kesmeden devam ediyor. Büyük ikramiyeyi kazanan iki kişi paralarını alırken, henüz diğer kazananlar çıkmadı. Bu noktada MPİ sıralı liste ve hızlı bilet sorgulamak isteyen vatandaşlar, Milli Piyango bilet sorgulama işlemini gerçekleştirmek için en doğru adresteler! 31 Aralık 2019 Milli Piyango sonuçları bilet sorgula motoru ile biletinizdeki numaraları yazarak size çıkan ikramiye miktarını kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz. Haberimizden, MPİ sıralı ve tam liste bilgileri ile beraber 31 Aralık Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı ile biletinize çıkan ikramiye tutarını öğrenebilirsiniz.

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