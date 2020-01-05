MSÜ 2020 sınavı ne zaman? Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru tarihleri belli oldu mu?

MSÜ 2020 sınavı ne zaman? Sorusuna vatandaşlar yanıt aramaya başladı. Şimdiden sınavlara hazırlanan adaylar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) bünyesinde çalışmak istiyor. Hal böyle olunca '' MSÜ başvurusu başladı mı? Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman?'' sorusuna yanıt aranıyor. ÖSYM tarafından bu yıla ilişkin sınav takvimi açıklanırken; büyük bir merakla beklenilen 2020 MSÜ sınav tarihi de belli oldu. Peki, Milli Savunma Üniversitesi 2020 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları hangi ay alınacak? İşte ayrıntılar…

MSÜ 2020 SINAVI NE ZAMAN? BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Haberimizin detaylarından, ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan bilgiler doğrultusunda 2020 MSÜ sınav tarihi ve başvuru detaylarına bakabilirsiniz.