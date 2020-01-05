Nazmiye Koyuncu’nun katili tutuklandı

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Ankara'da evinde 2 aylık bebeğinin yanında Nazmiye Koyuncu'yu (19) öldüren Ramazan D., gözaltına alındı.Çubuk'ta berber S. Koyuncu, yılbaşı akşamı Atatürk Mahallesi, Oba Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 2. katındaki evine geldiğinde, eşi Nazmiye Koyuncu'yu yatak odasında 2 aylık bebeğinin yanında kanlar içinde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan genç kadının öldüğü belirlendi.Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Nazmiye Koyuncu'yu, Ramazan D.'nin öldürdüğünü saptadı. Ramazan D.'nin eve girip, Koyuncu'yu bıçakladıktan sonra cüzdan ve küpelerini alarak kaçtığı belirlendi.Ramazan D., dün yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının kullandığı araç ve evinde yapılan aramada ise olayda kullandığı 2 bıçak ile kan lekeleri bulunan elbiseleri ve Nazmiye Koyuncu'ya ait cüzdan ve küpeler ele geçirildi. Emniyette ve çıkarıldığı hakimlikte cinayeti işlediğini itiraf eden Ramazan D., tutuklandı.