Önce genç kızı vurdu sonra kendini öldürdü

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İstanbul'da bir butik otel odasında Osman Turhan ile 20 yaşındaki Gülnihal Kurum'un cansız bedeni bulundu. Genç kız ile erkeğin kafalarından bir el silahla ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.Korkunç olay dün Büyükçekmece Fatih Mahallesi Kordonboyu Caddesi'nde meydana geldi. Butik otel görevlileri 110 numaralı odaya girdiklerinde Osman Turhan (34) ve Gülnihal Kurum'u (20) kanlar içinde buldu. Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrolde genç kadın ve erkeğin silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis inceleme ekipleri bir silah ile 2 adet boş boş kovan buldu. Önce cinayet ardından intihar şeklinde gerçekleşmiş olabileceği değerlendirilen olaya ilişkin polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.Öte yandan ölü bulunan Osman Turhan ile genç kızın otele önceki gece giriş yaptıkları ortaya çıktı.