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çekiliş sonuçları 4 Ocak açıklandı! MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

İdaresi tarafında her haftanın Çarşamba ve Cumartesi günlerinde düzenlenen çekilişle birlikte büyük ikramiyeyi kazandıracak şanslı numaraları belirliyor. Geçtiğimiz çekilişte de kazandırmaya devam eden idare bugün çekilen 1285. hafta sonuçlarını yaptığı canlı çekilişle açıkladı. Diğer yandan sonuçları öğrenmek ve biletine ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 4 Ocak ve bilet sorgulama ekranı ile ilgili yoğun araştırmalarını sürdürüyor. İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını ile bilet sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 5.1.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 5.1.2020 09:53
Sayısal Loto çekiliş sonuçları 4 Ocak açıklandı! Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

Şans oyunu severler tarafından merak edilen her hafta Çarşamba ve Cumartesi günlerinde çekilen Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor. Her çekilişte büyük ödülün yanı sıra pek çok kişiye kazandıran çekilişte büyük ikramiyenin hangi numaralara çıktığı merak ediliyor. Öte yandan çekiliş sonuçlarını merak eden vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen 1285. hafta Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını ve sorgulama ekranını araştırıyor. En güncel şans oyunu sonuç ve haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte 4 Ocak MPİ Sayısal Loto sonuçları ve sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI: MİLLİ PİYANGO 4 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA EKRANI!

4 Ocak Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranını haberimizde bulabilirsiniz...

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları 4 Ocak açıklandı! Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı
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