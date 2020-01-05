Sivas, Erzincan ve Bingöl'de yarın okullar tatil mi? 6 Ocak Pazartesi okullar tatil mi? Valilik açıklama yaptı mı?

Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Sivas'ın İmranlı ilçesinde eğitime yarın için 1 gün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçe genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, 6 Ocak Pazartesi günü ilçemiz genelinde eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'dan doğan ve Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak'ın bazı bölümleri buz tuttu. Ayrıca il genelinde 280 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde aralıklı devam eden kar ve tipi dolayısıyla 200 köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan'da 2 gündür etkili olan yağışlı hava köylerde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Refahiye'de 60, Tercan'da 10, Çayırlı'da 5, Kemaliye'de 50, Kemah'ta 30, İliç'te 42, Otlukbeli ve Üzümlü'de 3 olmak üzere toplam 200 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan İl Özel İdaresi kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için 8 greyder, 2 dozer, 4 bıçaklı kamyon, 5 kepçe olmak üzere 19 ekiple karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

SİVAS HAVA DURUMU

MGM verilerine göre Sivas'ta 05 Ocak 2020 Pazar günü çok bulutlu, sıcaklık 2, 06 Ocak 2020 Pazartesi günü çok bulutlu, sıcaklık 5 derece geçmesi bekleniyor.

ERZİNCAN HAVA DURUMU

MGM verilerine Erzincan'da 05 Ocak 2020 Pazar günü çok bulutlu, sıcaklık 4, 06 Ocak 2020 Pazartesi günü çok bulutlu, sıcaklık 5 derece geçmesi bekleniyor.

BİNGÖL HAVA DURUMU

MGM verilerine göre Bingöl'de 05 Ocak 2020 Pazar günü hafif kar yağışlı, sıcaklık 2, 06 Ocak 2020 Pazartesi günü kar yağışlı, sıcaklık 2 derece geçmesi bekleniyor.

SİVAS, ERZİNCAN VE BİNGÖL'DE 6 OCAK YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Sivas, Erzincan ve Bingöl Valilikleri tarafından 6 Ocak tarihinde okulların tatil edilip edilmediğine yönelik resmi açıklamalar geldikçe konu ile ilgili ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.