Son Dakika Haberi: Antalya’da 1’i doktor 2 kişi ölü bulunmuştu! Şoke eden detay ortaya çıktı

Ajanslardan gelen son dakika haberine göre Alanya'ya bağlı Konaklı Mahallesi'ndeki özel bir sağlık merkezinin sahibi olan doktor Leman Ege'den bir süre haber alamayan arkadaşları, jandarmadan yardım istedi. Bir süre eve girmeye çalışan Jandarma ekipleri kapıyı açan olmayınca savcılıktan alınan izin doğrultusunda çilingir yardımıyla içeri girdi ve şoke eden manzara ile karşı karşıya kaldılar. Leman Ege (57) ile Lübnan asıllı Alman vatandaşı Issam Skaf'ın (66) cansız bedenleri evde bulunurken, korkunç olayla ilgili o detaylar şoke etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ANTALYA'DA 1'İ DOKTOR 2 KİŞİ ÖLÜ BULUNMUŞTU! ŞOKE EDEN DETAY ORTAYA ÇIKTI!

Antalya'da dün yaşanan olayın korkunç detayları ortaya çıkarken, evinde ölü bulunan Leman Ege'nin aile dramı da ortaya çıktı. İşte kan donduran son dakika haberinin ayrıntıları…