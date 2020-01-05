Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Tunceli’de su samurları balık avlarken görüntülendi

’de su samurları balık avlarken görüntülendi

’de koruma altında olan iki su samuru balık avlarken görüntülendi. İki su samuru çayın azgın sularına dalarak avladıkları balıkları kimi zaman kıyıda, kimi zaman da su içinde bulunan kayalıklarda yedi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.1.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 5.1.2020 12:02
Tunceli’de su samurları balık avlarken görüntülendi

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmede tehlikeye yakın kategorisinde yer alan su samurları, Tunceli'de bulunan Pülümür Çayı'nda görüntülendi. İki su samuru çayın azgın sularına dalarak avladıkları balıkları kimi zaman kıyıda, kimi zaman da su içinde bulunan kayalıklarda yedi. O anlar doğasever Ali Kemal Fidan tarafından görüntülendi. Uzunca bir süre balık avlayan su samurları, daha sonra çayın sularına dalarak gözden kayboldu.

"HERKESİN BU GÜZELLİKLERE SAHİP ÇIKMASI GEREKİYOR"

Su samurlarını görüntülemekten mutlu olduğunu belirten doğasever Ali Kemal Fidan, "Ancak maalesef bazı insanlar doğanın bu güzelliklerini yok ediyorlar. Doğamız bu canlılarla anlam taşıyor. Herkesin bu güzelliklere ve doğaya sahip çıkması gerekiyor" dedi.

Ayrılığından sorumlu tuttuğu kadını öldürdü!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tunceli’de su samurları balık avlarken görüntülendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN