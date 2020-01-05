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Yola fırlayan köpek, kazaya neden oldu: 2 ölü, 9 yaralı

'nın Alaşehir ilçesinde, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı minibüs, şarampole yuvarlandı. Kazada, 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.1.2020 12:16 Güncelleme Tarihi: 5.1.2020 12:18
Yola fırlayan köpek, kazaya neden oldu: 2 ölü, 9 yaralı

Kaza, saat 10.00 sıralarında Salihli- Alaşehir karayolu Örnekköy mevkisinde meydana geldi. Alaşehir yönüne giden İbrahim Tufan (45), aniden yola fırlayan köpeğe çarpmamak için yönetimindeki 07 FUN 25 plakalı minibüsle ani manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan minibüs, şarampole yuvarlandı. Kazada, minibüsteki Gamze Çiftçi (35) ile 50- 55 yaşlarındaki ön adı Muzaffer olan kişi yaşamını yitirdi, sürücü İbrahim Tufan'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Salihli ve Alaşehir'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Minibüstekilerin Denizli'deki akrabalarını ziyaret etmek için Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden yola çıktıkları belirtildi.

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Yola fırlayan köpek, kazaya neden oldu: 2 ölü, 9 yaralı
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