Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > 9 günde 4 kere firar etti

9 günde 4 kere firar etti

'da, çeşitli suçlardan aldığı para cezasını ödemeyince tutuklanıp, açık cezaevine gönderilen ve 9 günde 4 kez firar eden Yasin Emre K. (21) polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli, mahkemece tutuklanarak aynı cezaevine gönderildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.1.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 10:25
9 günde 4 kere firar etti

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan Yasin Emre K.'yı, 28 Aralık'ta, düzenlenen operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çeşitli suçlardan aldığı para cezalarını ödemediği suçlamasıyla açık cezaevine konulan şüpheli, 9 günde 4 kez firar etti. Yunus Emre K., son firarında akşam saatlerinde uygulama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde yakalandı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece yeniden tutuklandı. Şüpheli, aynı cezaevine tekrar gönderildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
9 günde 4 kere firar etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN