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Afyon'da yarın okullar tatil mi? 7 Ocak Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı?

Ülkemizde genelinde etkisini gösteren kar yağışı Ege'nin kalabalık şehirlerinden birisi olan Afyon'da da hayatı olumsuz etkiliyor. Şehir genelinde yağan, yüksek ile kırsal kesimlerin yanı sıra merkezde de etkili olan kar, eğitim öğretim üzerinde de kar tatili durumlarına neden oluyor. Bu bağlamda, şehirde yaşayan binlerce öğrenci de 'Afyona'da yarın okullar tatil mi olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 7 Ocak Afyon'da okullar tatil olacak mı? 7 Ocak 2020 yarın için MEB ve Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı? Hava durumu ile son durum bilgilerini sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 6.1.2020 16:39
Afyon'da yarın okullar tatil mi? 7 Ocak Afyonkarahisar Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı?

Yurt genelinde soğuk hava dalgasının etkisi günden güne artarken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde görülüyor. Ege Bölgesi'nin kalabalık şehirlerinden birisi olan Afyon'un şehir geneli ile kırsal ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, gündelik hayatta ve eğitimde olumsuzluğa neden oluyor. Şehirde yaşayan binlerce öğrenci ise 'Afyon'da yarın okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

AFYON'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLACAK? 7 OCAK 2020

Peki, MEB veya Afyonkarahisar Valiliği tarafından son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı? Haberimizin detaylarından konuya yönelik bilgi edinebilir; hava durumu detayı ile son dakika açıklaması olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

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Afyon'da yarın okullar tatil mi? 7 Ocak Afyonkarahisar Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı?
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